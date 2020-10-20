Глава Одесской ОГА выздоровел от коронавируса

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый выздоровел от коронавируса и вернулся к работе. Он работал дистанционно.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, первые дни симптомы были практически не заметны. Позже была слабость, насморк, повышенная температура и кашель.
"Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте в Одесской областной государственной администрации", - заявил он.
Напомним, восемь дней назад стало известно, что глава Одесской ОГА заразился коронавирусом.
Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.
Кроме того, Министерство здравоохранения готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине.
Отметим, что пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.