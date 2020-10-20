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Глава Одесской ОГА выздоровел от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый выздоровел от коронавируса и вернулся к работе. Он работал дистанционно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, первые дни симптомы были практически не заметны. Позже была слабость, насморк, повышенная температура и кашель.

"Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте в Одесской областной государственной администрации", - заявил он.

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Напомним, восемь дней назад стало известно, что глава Одесской ОГА заразился коронавирусом.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине.

Отметим, что пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

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