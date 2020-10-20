ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава Одесской ОГА выздоровел от коронавируса

Одесса, Вторник 20 октября 2020 14:24
Глава Одесской ОГА выздоровел от коронавируса
Фото: Максим Куцый (facebook.com\maksymkutsyi)
Автор: Анастасия Рокитна

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый выздоровел от коронавируса и вернулся к работе. Он работал дистанционно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, первые дни симптомы были практически не заметны. Позже была слабость, насморк, повышенная температура и кашель.

"Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте в Одесской областной государственной администрации", - заявил он.

Напомним, восемь дней назад стало известно, что глава Одесской ОГА заразился коронавирусом.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины разработали план реагирования на четыре уровня опасности из-за коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине.

Отметим, что пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОдессаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь