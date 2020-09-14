Глава Николаевской ОГА заразился COVID-19

Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заразился коронавирусом. Наличие COVID-19 подтвердил ПЦР-тест.

Об этом Стадник сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что получил результаты исследования на COVID-19. К сожалению, он оказался положительным", - написал он.

По словам главы ОГА, высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу.

Напомним, глава Житомирского облсовета Владимир Ширма заболел коронавирусом.

Кроме того, ранее нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько заболел коронавирусом.

Добавим, что ранее заражение коронавирусом подтвердили у депутата Киеврады Михайла Будилова.