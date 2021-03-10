UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава НБУ заразился коронавирусом

Автор: Андрей Козловский

У главы Национального банка Кирилл Шевченко подтвердили коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни", - написал он.

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусной болезнью. Тогда он продолжил работать онлайн.

Кроме того, за минувшие сутки, 21 февраля, в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай. Больше всего заражений выявили в Киеве, Одесской и Винницкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Национальный банк УкраиныКоронавирус
Читайте также
В Минздраве рассказали, сколько побочных эффектов зафиксировали после COVID-вакцинации
Ивано-Франковск из-за "красной зоны" останавливает троллейбусное движение
Прогноз погоды