Глава НБУ заразился коронавирусом

У главы Национального банка Кирилл Шевченко подтвердили коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.
"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни", - написал он.
Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.
Также РБК-Украина писало, что мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусной болезнью. Тогда он продолжил работать онлайн.
Кроме того, за минувшие сутки, 21 февраля, в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай. Больше всего заражений выявили в Киеве, Одесской и Винницкой областях.