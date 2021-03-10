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Глава НБУ заразился коронавирусом

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 19:16
Глава НБУ заразился коронавирусом Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

У главы Национального банка Кирилл Шевченко подтвердили коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни", - написал он.

Напомним, ранее глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что мэр Львова Андрей Садовой заболел коронавирусной болезнью. Тогда он продолжил работать онлайн.

Кроме того, за минувшие сутки, 21 февраля, в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай. Больше всего заражений выявили в Киеве, Одесской и Винницкой областях.

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