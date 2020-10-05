Глава Нацполиции о терактах в Украине: взрывчатка закладывается еженедельно

В Украине практически еженедельно злоумышленники закладывают взрывчатку. При этом всплеск терактов, который наблюдался в июле, не связан со спецоперациями Национальной полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, ситуации со взрывчатками случаются не только в Киеве.

"У нас взрывчатка закладывается практически еженедельно. Очень часто это делают люди, которые имеют проблемы с психическим здоровьем. Например, тот же полтавский террорист. Как и луцкий террорист. Но в большинстве случаев это просто преступники, которые хотят или кого-то напугать или какие-то свои преступные намерения реализовать", - сказал Клименко.

Напомним, в конце июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус, взяв в заложники 13 пассажиров. Он был вооружен и угрожал взорвать автобус. Также он совершил несколько выстрелов в сторону правоохранителей. Кривоша удалось задержать после того, как президент Владимир Зеленский выполнил требования террориста.

Спустя несколько дней в Полтаве Роман Скрипник захватил в заложники полицейского. Скрипника тогда пытались задержать из-за автоугона. Впоследствии он отпустил полицейского, однако скрылся в лесу. Спустя неделю поисков Скрипника обнаружили. Он вновь взял в заложники полицейского, в связи с чем спецслужбы ликвидировали захватчика.

Уже в начале августа в Киеве произошел захват отделения одного из банков в центре столицы. Тогда гражданин Узбекистана заявил, что взорвет бомбу, которая находится якобы в его портфеле, если ему не дадут высказаться на центральных телеканалах. В итоге СБУ провела спецоперацию, захватчика задержали. Бомбу на месте не обнаружили.