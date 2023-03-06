Глава МЗС закликав суд Гааги розслідувати жорстоке вбивство українського військового

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він попросив його розслідувати жахливе вбивство українського військового росіянами.

Пр оце пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Twitter.

"Жахливе відео, де беззбройний український військовополонений був страчений російськими військами тільки за те, що він сказав Слава Україні", - написав Кулеба.

Він заявив, що цей російський злочин є доказом того, що ця війна є геноцидом.

"Дуже важливо, щоб Карім Хан негайно запустив розслідування МКС щодо цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед судом", - заявив він.