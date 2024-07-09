Глава МЗС Литви пояснив, навіщо Путін завдає криваві удари по Україні

Російський диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати світу передбачуваність НАТО, безкарно вчиняючи воєнні злочини проти України.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика в соцмережі Х.
На його думку, Путін "вітає" учасників саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню, "наче потрібне роз'яснення, чому Україна має отримати всебічну підтримку зараз та реальні гарантії безпеки у майбутньому".
Очільник литовського МЗС зазначив, що настав час довести помилку диктатора і надати Україні найкращу зброю та дозвіл уражати військові цілі на території РФ настільки глибоко, наскільки це необхідно.
"Путіну більше не потрібно "випробовувати нашу реакцію". Він очікує, що наша відповідь буде слабкою, і хоче, щоб світ побачив, наскільки ми передбачувані", - вважає Ландсбергіс.
У понеділок, 8 липня, Росія випустила 40 ракет різних типів по Києву та низці інших міст України.
За останніми даними, внаслідок атак на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, а також Словʼянськ і Краматорськ, загинули 37 людей, поранені 170.
У Києві одна з ракет Х-101 повністю зруйнувала корпус дитячої лікарні "Охматдит". За останніми даними, внаслідок атаки у столиці загинули 27 людей, серед них двоє дітей, постраждали 82.
Більш детально про наслідки обстрілу 8 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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