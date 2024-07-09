Глава МЗС Литви пояснив, навіщо Путін завдає криваві удари по Україні

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку політика в соцмережі Х.

На його думку, Путін "вітає" учасників саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню, "наче потрібне роз'яснення, чому Україна має отримати всебічну підтримку зараз та реальні гарантії безпеки у майбутньому".

Очільник литовського МЗС зазначив, що настав час довести помилку диктатора і надати Україні найкращу зброю та дозвіл уражати військові цілі на території РФ настільки глибоко, наскільки це необхідно.

"Путіну більше не потрібно "випробовувати нашу реакцію". Він очікує, що наша відповідь буде слабкою, і хоче, щоб світ побачив, наскільки ми передбачувані", - вважає Ландсбергіс.