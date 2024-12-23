Глава МЗС Чехії про візит Фіцо до Путіна: повзає перед масовим убивцею

Фіцо поїхав до Москви

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Ймовірно, словацький прем'єр поїхав до Росії через те, що Україна відмовилася продовжувати транзит газу до країн Європи. Поставки припиняться вже 1 січня 2025 року.

Після зустрічі Фіцо поскаржився, що позиція президента України Володимира Зеленського, який не хоче продовжувати транзит російського газу, "завдає шкоди Словаччині".

При цьому глава української держави зазначив, що за знижки на газ від Росії зазвичай "платять" суверенітетом або тіньовими схемами.

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