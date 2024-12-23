Глава МЗС Чехії про візит Фіцо до Путіна: повзає перед масовим убивцею

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував прем'єра Словаччини Роберта Фіцо за візит до Москви. Такий крок - повзання перед масовим убивцею.

Він також нагадав, що нинішній чеський уряд у березні цього року вирішив відкласти міжурядові консультації зі Словаччиною. Така дія "з кожним кроком словацького уряду стає все більш розсудливою".

" Саме чеський уряд забезпечив незалежність від російських енергоносіїв, щоб нам не довелося повзати перед масовим убивцею ", - підкреслив Ліпавський.

Глава МЗС Чехії, коментуючи поїздку Фіцо до Путіна, зазначив, що раніше Чехія вирішила відмовитися від поставок російського газу.

Фіцо поїхав до Москви

Нагадаємо, вчора, 22 грудня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прилетів до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Ймовірно, словацький прем'єр поїхав до Росії через те, що Україна відмовилася продовжувати транзит газу до країн Європи. Поставки припиняться вже 1 січня 2025 року.

Після зустрічі Фіцо поскаржився, що позиція президента України Володимира Зеленського, який не хоче продовжувати транзит російського газу, "завдає шкоди Словаччині".

При цьому глава української держави зазначив, що за знижки на газ від Росії зазвичай "платять" суверенітетом або тіньовими схемами.

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