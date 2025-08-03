Глава МЗС Британії: Путін не готовий до переговорів, вони відновляться через рік

Про заявив глава МЗС Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The Guardian .

Він додав, що, на його думку, переговори відновляться через рік. Питання полягає лише в тому, "наскільки серйозно Росія ставиться до цих переговорів".

"За моєю тверезою оцінкою, Путін не готовий до серйозних переговорів. У нього, як і раніше, максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку Україна веде за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, колосальна", - заявив міністр закордонних справ Британії.

Зокрема, його запитали, "де буде війна через рік", на що він відповів:

Переговори України та РФ

Нагадаємо, що в травні 2025 року відновилися прямі переговори між Україною та Росією в Стамбулі про завершення війни.

Хоч питання завершення бойових дій не здається таким близьким, проте між сторонами були гуманітарні домовленості, які, зокрема, стосуються повернення полонених.

Зазначимо, що між сторонами відбулися вже три раунди, і на третій зустрічі українська делегація запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів до кінця серпня.

Кілька місяців тому глава Кремля Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, але тільки на завершальному етапі. Крім того, він додав, що не буде підписувати із Зеленським жодних документів.

Уже 1 серпня він сказав, що Росія нібито готова до переговорів про завершення війни, водночас Путін наголосив, що хоче припиняти війну на умовах, озвучених у 2024 році. Йдеться про нейтральний статус України, виведення ЗСУ із Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей і не тільки.

Днями Зеленський сказав, що якщо Росія дійсно хоче завершити війну і зупинити міцний мир, то Україна готова до зустрічі на рівні лідерів.

"Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну гідно та встановити справді довготривалий мир, а не просто спробу виграти ще час для війни та відтермінування санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час", - зазначив президент.