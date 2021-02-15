Глава Мюнхенской конференции: ЕС окружен "огненным кольцом", от Сирии до Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности встретятся онлайн новый президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава конференции Вольфганг Ишингер рассказал о новом курсе США и "окружающем" ЕС "огненном кольце".

19 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) состоится "экстренный выпуск" форума в виртуальном формате с участием президента США Джо Байдена и европейских лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в США и Великобритании, председательствует на Мюнхенской конференции по безопасности с 2008 года. В интервью он отметил, что с нетерпением ждет возможности вернуться к личным встречам.

"Отсутствие прямого и личного, физического контакта наносит вред дипломатии в долгосрочной перспективе", - считает он.

Однако в этом году проведение в полномасштабном формате конференции по глобальной безопасности, которая с февраля 1963 года ежегодно собирает в Мюнхене мировых лидеров, отложено из-за пандемии. И традицию встреч политической элиты продолжит только виртуальное мероприятие.

Джо Байден стал главой Белого дома меньше месяца назад. С первого же дня на новой должности он уделял существенное внимание восстановлению трансатлантических отношений, которые были серьезно подорваны за четыре года президентства Дональда Трампа. Трамп и его администрация неоднократно критиковали НАТО, угрожали своим европейским союзникам санкциями и повышением экспортных пошлин, вышли из ряда международных договоров.

"Мы были потрясены, узнав, что не существует постоянной, долгосрочной гарантии того, что США всегда будут прикрывать нас, - говорит Ишингер. - Теперь европейцам придется найти ответ на вопрос: что, если через четыре года в США будет избран президент, который будет стоять на позициях Трампа?".

Несмотря на сохраняющиеся "фундаментальные сомнения" Ишингер испытал облегчение, узнав, что те, кого Байден выбрал для своих команд по внешней политике и национальной безопасности, имеют десятилетия опыта работы в области трансатлантических отношений. Продление срока действия договора СНВ-3 стало еще одним позитивным сигналом.

Вольфганг Ишингер надеется, что внешняя политика станет и частью избирательной кампании перед приближающимися в Германии парламентскими выборами 2021 года, и напоминает: "Четыре года назад этого не было".

Безопасность и внешняя политика, по его словам, в общественных дискуссиях нередко отходят в ФРГ на задний план. В течение более чем 15 лет пребывания у власти канцлер Ангела Меркель была ярой сторонницей Европейского Союза, вплоть до того, что называла интересы ЕС интересами Германии. Однако конкретных шагов, по мнению Ишингера, часто не хватало.

"Немецким политикам не следует продолжать говорить своим гражданам, что после воссоединения Германии мы живем в раю и что теперь нас окружают только друзья, - отмечает ветеран дипломатической службы, полагая, что это клише, дающее немцам лишь иллюзию безопасности.

"Мы окружены огненным кольцом", - утверждает Ишингер, говоря о нестабильности, которая царит на территории от Мали до Ливии, от Сирии до Украины.

Ишингер также критически относится к проекту Nord Stream 2, но выступает против санкций США и хочет, чтобы строительство газопровода было завершено. При этом глава Мюнхенской конференции по безопасности и признает, что Германия зависит от российского газа еще со времен "холодной войны".