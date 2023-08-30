Глава МВС відреагував на стрілянину з патрульними в Дніпрі: серйозний прецедент

За словами Клименка, аналізувати події в Дніпрі необхідно на холодну голову після того, як емоції встигли улягтись. Слідство щодо стрілянини наразі триває й саме воно пізніше дасть відповіді на основні запитання.

Є й очевидні речі

"Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей", - зауважив Клименко.

Як відзначив міністр, ситуація, яка склалась в Дніпрі, є серйозним прецедентом. Сьогодні українці живуть у воєнний час, який не завжди є стабільним, однак контрольованим саме завдяки зусиллям правоохоронних органів.

"Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - додав міністр внутрішніх справ.

Смертельна стрілянина з патрульним

Вчора, 29 серпня, в ЗМІ повідомили про стрілянину за участі правоохоронця в Дніпрі, внаслідок якої загинув чоловік.

Згідно з попередніми даними, правоохоронці намагались зупинити елітний автомобіль у середмісті Дніпра, оскільки водій проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт між правоохоронцями й пасажирами автомобіля переріс в бійку під час якої патрульним застосував табельну зброю в спину чоловіка. Від отриманих поранень останній помер на місці.

Як відзначають місцеві пабліки, спочатку за кермом автомобіля перебував саме загиблий чоловік. Втім після зупинки машини він нібито почав мінятися місцем з пасажиркою. Наразі офіційних коментарів щодо цього немає.

Зокрема пізніше стало відомо про затримання патрульного.