Глава МВФ заявила о серьезной угрозе коронавируса на рост мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что вспышка коронавируса COVID-19 представляет серьезную угрозу для мировой экономики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Express.

Напомним, ранее МВФ в связи с распространением коронавируса в мире призывал страны-участницы выступить единым фронтом против опасного заболевания. При этом в МВФ заявили, что в мире уже чувствуется негативное экономическое и финансовое влияние коронавируса.

Добавим, что в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.