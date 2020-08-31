Глава МВД Беларуси обещает наказать всех нападавших на силовиков

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что все, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов страны на протестах, понесут наказание. При этом снимавших на телефон не будут трогать.

Об этом глава МВД сообщил в интервью телеканалу RT.

"Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео, - ответят все", - сказал Караев.

Он добавил, что тех, кто "просто из любопытства" снимал не телефон, трогать не будут. По его словам, милиционеры в Беларуси - "не кровожадные люди".

Напомним, в Беларуси вчера задержали более 170 митингующих, которые вышли на протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко, который ранее признал авторитарность системы общественной жизни в стране.

Напомним, в Беларуси уже более 22 дней продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые прошли 9 августа; по официальным результатам ЦИК победу в них одержал Александр Лукашенко, при этом оппозиция сообщала о масштабных фальсификациях.

В ходе протестов пострадали сотни человек и тысячи были задержаны.