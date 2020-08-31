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Глава МВД Беларуси обещает наказать всех нападавших на силовиков

Автор: Максим Зайченко

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил, что все, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов страны на протестах, понесут наказание. При этом снимавших на телефон не будут трогать.

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Об этом глава МВД сообщил в интервью телеканалу RT.

"Все, кто поднял руку на сотрудника милиции, все, кто к этому причастен, и тому будет объективное подтверждение на видео, - ответят все", - сказал Караев.

Он добавил, что тех, кто "просто из любопытства" снимал не телефон, трогать не будут. По его словам, милиционеры в Беларуси - "не кровожадные люди".

Напомним, в Беларуси вчера задержали более 170 митингующих, которые вышли на протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко, который ранее признал авторитарность системы общественной жизни в стране.

Напомним, в Беларуси уже более 22 дней продолжаются протесты в связи с президентскими выборами, которые прошли 9 августа; по официальным результатам ЦИК победу в них одержал Александр Лукашенко, при этом оппозиция сообщала о масштабных фальсификациях.

В ходе протестов пострадали сотни человек и тысячи были задержаны.

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