Глава МВД Австрии пообещал найти заказчиков убийства свидетеля по делу Окуевой

В Австрии полным ходом расследуют убийство чеченского блогера Маміхана Умарова, который был свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой. Правоохранители работают над выявлением заказчиков этого преступления.

Об этом сообщил федеральный министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер, передает "Укринформ".

"Мы не потерпим насилия на нашей австрийской земле. Сейчас ведется интенсивное расследование с целью выявления заказчика этого убийства. Нужно все четко объяснить, поскольку слишком часто иностранные конфликты переносятся в Австрии ", - заявил министр.

По его словам, агрессивно настроенные и радикальные группы, независимо от того, по каким причинам они нарушают закон, "будут решительно поставлены на место".

"Параллельным обществам нет места в нашей стране, они будут наказаны по полной строгости закона", - подчеркнул глава МВД.

Негаммер также выразил благодарность правоохранителям за быстрое задержание предполагаемого убийцы и его сообщника.

Напомним, Умарова, который проходил свидетелем в деле об убийстве Амины Окуевой, убили выстрелом в голову возле торгового центра в городе Герасдорф (Австрия).

В убийстве Умарова подозревают двух чеченцев, их задержали.

Кроме того, в Австрии рассказали детали убийства Умарова.