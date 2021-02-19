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Глава Минздрава Польши заявил о третьей волне коронавируса в стране

Новина українською → Варшава, Пятница 19 февраля 2021 15:05
Глава Минздрава Польши заявил о третьей волне коронавируса в стране Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Глава Министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что в стране сейчас наблюдается уже третья волна коронавируса. Однако пока нельзя спрогнозировать ее масштаб.

Об этом сообщает RMF24.

"Абсолютно точно мы уже имеем третью волну. Это не то, что ждет нас в будущем. У нас уже третья волна. Вопрос в том, какого масштаба она будет", - подчеркнул Недзельский.

На вопрос, есть ли у правительства оценки того, как может выглядеть эта третья волна в ближайшее время, он объяснил, что развитие пандемии обусловлено двумя критическими факторами, и самым важным является распространение так называемой британской мутации.

"Вторая вещь несколько менее конкретна, поскольку речь идет об определенной социальной дисциплине", - сказал он.

Отметим, всего в Польше обнаружили 1,5 млн случаев коронавируса, из них за минувшие сутки заразились 8 777 человек. Кроме того, за все время в стране зафиксировали 241 летальный случай.

Напомним, ранее Недзельский заявил, что по состоянию на сегодня в стране от коронавируса привито 2,5 млн человек.

Также РБК-Украина писало, что в Польше с начала массовой вакцинации населения в более чем 1,5 тысячах случаев были зафиксированы побочные последствия, в том числе 11 закончились летально.

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