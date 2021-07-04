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Глава Минздрава Франции ожидает новую волну COVID-19 до конца июля: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Новая волна коронавируса может начаться во Франции в конце июля. Причиной этого в Минздраве страны назвали усиление распространение за последние пять дней индийского штамма "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава Франции Оливье Верана.

"За последние пять дней распространение вируса не снижается, а только усиливается. Это связано с вариантом "Дельта", который очень заразен", - написал он в своем Twitter.

По словам министра, пример Великобритании показывает, что новая волна коронавируса возможна в конце июля.

"Мы можем ограничить его, если будем соблюдать ограничительные меры, проходить вакцинацию и сдавать тесты", - добавил он, уточнив, вакцинация снижает риск развития тяжелых форм заболевания, в том числе при заражении штаммом "Дельта".

Напомним, ранее французские ученые допустили, что в ближайшее время страну накроет четвертая волна коронавируса из-за распространения варианта "Дельта". Они призвали ускорить темпы вакцинации населения.

Ранее Оливье Веран сообщил, что во Франции за неделю существенно возросло количество обнаружения "Дельта" - штамма коронавируса. Сейчас 20% случаев заболевания COVID-19 приходится на этот опасный штамм.

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ФранцияКоронавирус "Дельта"