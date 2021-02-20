Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку из-за внеочередных COVID-прививок

"В ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с должности министра здравоохранения", - говорится в письме Гарсии, адресованном президенту Аргентины.

Именно президент Аргентины Альберто Фернандес попросил Гарсию подать в отставку с поста главы Минздрава после того, как в стране разгорелся скандал из-за внеочередной вакцинации приближенных к правительству лиц.

Руководить министерством после отставки Гарсии будет его первый заместитель Карлу Виссоти.

Скандал разгорелся после того, как журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал, что благодаря "своему давнему товарищу Хинесу" вне очереди получил прививку от коронавируса. СМИ выяснили, что прививку вне очереди также получили несколько парламентариев и чиновников.