Глава Міноборони Чехії потрапила у ДТП

Автомобіль з міністром оборони Чехії Яною Черноховою у вівторок, 27 травня, потрапив в аварію. Глава чеського відомства не постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky .

Як повідомляє видання, ДТП за участю двох автомобілів сталося у центрі Праги.

"Автомобіль військової поліції рухався з увімкненими маячками, коли в нього врізався інший цивільний автомобіль", - розповіла речниця празької поліції Крістіна Зелінкова.

За даними правоохоронців, зіткнення двох автомобілів сталося на перехресті, внаслідок чого на близько десять хвилин було заблоковано рух трамваїв.

Зазначаться, що міністр оборони Чехії за посадою користується військовим автомобілем та охороною, яку забезпечує військова поліція.

"Можу підтвердити, що сьогодні в другій половині дня автомобіль пані міністра потрапив в аварію в центрі Праги. Ніхто з учасників не постраждав", - уточнив речник Міністерства оборони Чехії Давид Шіма.