Глава Минфина США предупредила об "огромных" экономических последствиях вторжения России в Украину

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила об экономических потрясениях, вызванных российским вторжением в Украину. В мире ожидаются перебои в поставках продовольствия и энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Действия России представляют собой неприемлемое оскорбление основанного на правилах мирового порядка и будут иметь огромные экономические последствия в Украине и за ее пределами", - заявила Йеллен в подготовленном выступлении перед законодателями.

Война - и реакция Запада - уже привели к резкому росту цен на продовольствие и энергоносители и вызвали опасения по поводу экономического спада или даже рецессии.

Выступая перед комитетом Палаты представителей по финансовым услугам, Йеллен назвала российское вторжение "жестоким и неспровоцированным" и подчеркнула, что министерство финансов стремится привлечь Россию к "ответственности за свои действия".

"В глобальном масштабе последствия кризиса усиливают экономическую уязвимость во многих странах, которые уже сталкиваются с более высоким долговым бременем и ограниченными возможностями политики по мере восстановления после COVID-19", - сказала Йеллен.

Министр финансов отметила, что на Россию и Украину вместе приходится почти треть мирового экспорта пшеницы.

"Российское вторжение нарушило поток продовольствия для миллионов людей во всем мире и вызвало скачок цен", - сказала Йеллен.

Йеллен сказала, что министерство финансов будет оказывать давление на многосторонние банки развития, чтобы ускорить оказание продовольственной помощи "уязвимым" странам.

Цены на энергоносители выросли из-за опасений по поводу поставок из России, экспортера сырой нефти №1 в мире.

"Мы наблюдаем уязвимость, связанную с тем, что мы полагаемся на один источник топлива или одного торгового партнера", - сказала Йеллен, поэтому крайне важно диверсифицировать источники энергии и поставщиков.