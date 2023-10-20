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Глава Мін'юсту Бельгії подав у відставку після теракту у Брюсселі

Фото: Вінсент Ван Квікенборн (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Міністр юстиції Бельгії Вінсент Ван Квікенборн оголосив про свою відставку після теракту, який відбувся у Брюсселі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив на пресконференції, пише бельгійський канал VRT.

За його словами, вранці у п’ятницю він дізнався, що ще в серпні 2022 року Туніс надіслав Бельгії запит щодо екстрадиції виконавця теракту. Однак суддя не виніс жодного рішення щодо запиту.

"Це індивідуальна помилка, це груба помилка, це неприйнятна помилка. Це помилка з драматичними наслідками… Попри те, що це робота окремого, незалежного судді, я хочу взяти на себе політичну відповідальність за цю неприйнятну помилку", - додав він.

Квікенборн заявив, що йде у відставку та просить пробачення від імені Мін'юсту у постраждалих в результаті теракту та їх родин, а також "перед шведським і бельгійським народом".

Варто зауважити, що його відставка стала несподіванкою для Бельгії, бо вважався одним із найсильніших членів федерального уряду, а також одним із найпопулярніших представників фламандських лібералів.

Теракт у Брюсселі

Ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.

При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.

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Бельгия