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Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом

Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сдал негативный тест на коронавирус после прибытия в Бангкок (Таиланд). Однако у него нет никаких симптомов.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Как сообщается, перед вылетом из Будапешта в Азию Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд - положительный. Он сейчас находится на самоизоляции.

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ремьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.

Кроме того, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заразился коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

Также РБК-Украина сообщало, что президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

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