Глава МИД Венгрии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сдал негативный тест на коронавирус после прибытия в Бангкок (Таиланд). Однако у него нет никаких симптомов.
Об этом сообщает Bangkok Post.
Как сообщается, перед вылетом из Будапешта в Азию Сийярто сдал негативный тест на COVID-19, а после прибытия в Таиланд - положительный. Он сейчас находится на самоизоляции.
ремьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом.
Кроме того, 2 октября стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заразился коронавирусом.
Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.
Также РБК-Украина сообщало, что президент Европарламента Давид Сассоли ушел на карантин из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом.