Глава МИД Венгрии сделал прививку российской COVID-вакциной

Об этом Петер Сийярто сообщил на своей странице в Facebook.

"Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививку. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня)", - написал Сийярто.

Он отметил, что в течение следующих двух недель в Венгрию поступит 680 тысяч доз российской вакцины.