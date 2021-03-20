Глава МИД Венгрии сделал прививку российской COVID-вакциной

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил первую дозу вакцины против коронавируса. Прививку ему сделали российским препаратом "Спутник V".
"Только вакцинацией мы можем победить пандемию! Прошу всех регистрироваться на прививку. Поставка вакцин с Востока продолжается, и сегодня утром я и мой коллега российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров завершили мартовские поставки "Спутник V" (я также получил эту вакцину сегодня)", - написал Сийярто.
Он отметил, что в течение следующих двух недель в Венгрию поступит 680 тысяч доз российской вакцины.
Напомним, министр ранее уже болел COVID-19. Коронавірусну болезнь у него обнаружили в ноябре прошлого года во время поездки в Юго-Восточную Азию.
Также ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вакцинировался от коронавируса китайским препаратом Sinopharm.