Глава МИД Великобритании отправился в Саудовскую Аравию говорить об убитом Хашкаджи

Фото: Джереми Хант (Wikipedia)

Также Джереми Хант и король Салман обсудят ситуацию в Йемене

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в понедельник, 12 ноября, отправился в Саудовскую Аравию, в частности, чтобы призвать местную власть сотрудничать в расследовании убийства журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Министр иностранных дел Великобритании будет давить на лидеров Саудовской Аравии, чтобы те приложили больше усилий для обеспечения справедливости и ответственности за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи", - сообщил спикер премьер-министра Великобритании Терезы Мэй накануне визита Ханта.

Отметим, что Джереми Хант - первый британский министр, который посетит Саудовскую Аравию после убийства журналиста. В своем заявлении накануне поездки он отметил, что саудовская власть должна сделать больше для подотчетности перед семьей Хашкаджи и сотрудничества с турецким следствием.

"Международное сообщество объединено в своем ужасе и возмущении после жестокого убийства Джамаля Хашкаджи месяц назад. Недопустимо, что все обстоятельства его смерти до сих пор остаются непонятными", - сказал он.

Хант также должен встретиться с королем Саудовской Аравии Салманом для обсуждения ситуации в Йемене.

"Цена войны в Йемене непомерная: миллионы людей уехали, бушуют голод и заболевания, продолжаются года кровопролития. Единственным выходом сейчас есть политическое решение отложить оружие и обеспечить мир", - подчеркнул Хант в своем заявлении.

Напомним, журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после того, как отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция). Впоследствии оказалось, что Хашкаджи был убит в консульстве, а саудовская власть признала, что убийство было умышленным.

Как писало РБК-Украина, приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Добавим, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявлял, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.

Позже появилась информация о том, что тело журналиста расчленили, а его лицо исказили.