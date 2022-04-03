Глава МИД Британии шокирована зверствами в Буче: виновные будут привлечены к ответственности

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс шокирована зверствами российских военных в Буче и других городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трасс в Twitter.

"Возмущена зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о том, что российские войска нападают на невинных мирных жителей, вызывают отвращение. Великобритания работает с другими для сбора доказательств и поддержки расследований военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - заявила Трасс.

Напомним, мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал о зверствах оккупантов городе, который на днях освободили от российских захватчиков.

По его словам, в городе в братской могиле похоронили 280 человек. На улицах также лежат много людей, среди которых есть и дети 14 лет.

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