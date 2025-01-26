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Глава меморіалу Голокосту звинуватив Маска в образі жертв нацизму

Неділя 26 січня 2025 17:53
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Глава меморіалу Голокосту звинуватив Маска в образі жертв нацизму Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Голова офіційного меморіалу Голокосту Ізраїлю звинуватив Ілона Маска в образі жертв нацизму і створенні загрози демократичному майбутньому Німеччини. Це сталося після того, як мільярдер виступив на з'їзді ультраправої партії АдН, зробивши деяку заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Зокрема, в суботу, Маск несподівано з'явився по відеозв'язку на передвиборчому заході ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини, подвоївши свою підтримку групи, яка, за його словами, може "врятувати Німеччину" перед позачерговими виборами в лютому.

Явно посилаючись на нацистську історію Німеччини, глава Департаменту ефективності державного управління адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив натовпу, який скандувала, що "діти не повинні бути винні в гріхах своїх батьків, не кажучи вже про своїх прабабусь і прадідусів".

"Занадто багато уваги приділяється почуттю провини за минулі вчинки, і нам потрібно його позбутися", - додав він.

Заяви Маска прозвучали того самого тижня, коли він зазнав критики за жест під час виступу у Вашингтоні, що нагадував нацистське вітання. Також ці заяви зроблені незадовго до того, як світові лідери мали відзначити 80-ту річницю визволення Освенцима.

На сказані Маском слова відреагував безпосередньо Дані Даян, який є головою ізраїльського меморіалу жертвам Голокосту.

"Пам'ять і визнання темного минулого країни та її народу мають бути центральними у формуванні німецького суспільства. Невиконання цієї вимоги є образою жертв нацизму і явною загрозою демократичному майбутньому Німеччини", - написав він у соцмережі Х.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив занепокоєння з приводу ідей, які вчора лунали на мітингу партії "АдН", де виступив Маск.

"Слова про "велику Німеччину" і "необхідність забути провину німців за нацистські злочини", які ми почули від головних дійових осіб мітингу "АдН", звучали надто знайомо і зловісно. Особливо за кілька годин до річниці визволення Освенцима", - написав Туск у соцмережі Х.

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Ізраїль Ілон Маск
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