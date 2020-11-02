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Глава Ивано-Франковской ОГА заразился коронавирусом

Автор: Юлия Струк

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив заявил, что заболел коронавирусной болезнью. Он лечится дома.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила", - отметил Федорив.

Напомним, 29 октября исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо, но из-за подтвержденного COVID-19 отправляется на самоизоляцию. Солодченко будет исполнять свои полномочия дистанционно.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источник в ОП, два заместителя главы Офиса президента заболели COVID-19. У президента Владимира Зеленского коронавирус не выявили. Среди заболевших - Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

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