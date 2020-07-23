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Глава Гостуризма заразилась коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

Команда агентства переведена на карантинный режим

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив получила положительные результаты теста на коронавирус. Команда агентства переведена на карантинный режим.

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Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины.

Сотрудники и все, кто был в контакте с ней проходят тестирование.

"Олеськив чувствует себя хорошо, передает всем привет и очень просит не пренебрегать такими простыми правилами: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, если чувствуете признаки заболевания - оставайтесь дома", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что городской глава Коломыи (Ивано-Франковская область) Игорь Слюзар заразился коронавирусом.

Кроме того, 12 июня подтвердили коронавирус у жены президента Елены Зеленской, тогда у нее подтвердили двустороннюю пневмонию.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 23 июля в Украине фиксируют рост количества случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 856 человек и 828 человек выздоровели.

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