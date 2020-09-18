Глава Госфинмониторинга заболел коронавирусом, - источник

Глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский заболел коронавирусом.

Об этом РБК-Украина сообщил источник из окружения Черкасского.

Отметим, Черкасский занимает должность главы Службы финансового мониторинга с марта 2014 года. Летом 2019 года его ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, а в 2020 - в состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, зимой 2017 года стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро вели расследование возможного пособничества Черкасского в растрате конфискованных так называемых "денег Януковича". Дело открыли по ходатайству адвоката одного из офшоров, чьи деньги попали под специальную конфискацию по засекреченному приговору Краматорского суда.

Якобы глава Государственной службы был причастен к растрате облигаций внутреннего государственного займа оффшорной компании Wonderbliss Ltd в особо крупных размерах. Осенью 2018 года стало известно, что дело в отношении Черкасского закрыли.