Глава аппарата Белого дома заразился коронавирусом

Глава администрации президента Дональда Трампа Марк Медоуз сообщил коллегам, что у него коронавирус. Случаев болезни в Белом доме становится больше.

Об этом пишет Bloomberg.

Медоуз не сразу узнал, что заразился коронавирусом. Также пока неизвестно, как он переносит болезнь.

"Он сообщил об этом близкому кругу советников после выборов во вторник", - сообщил источник издания.

Напомним, что в начале октября главный советник по вопросам политики президента США Дональда Трампа Стивена Миллера обнаружили коронавирус.

Кроме того, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом.

Позже в пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинени подтвердили заражения коронавирусом.

Также советник вице-президента США Марк Шорт заразился коронавирусом.