"Гіркі новини": УЗ повідомила про загибель двох залізничників після нічної атаки РФ

"Укрзалізниця" втратила двох працівників унаслідок нічної атаки росіян в Донецькій області. Загинули машиніст та його помічник, які виконували свою роботу під час обстрілу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву голови філії "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"Операція у нашого колеги пройшла успішно, стан лишається критичним, але стабільним. Наступні дні будуть вирішальними щодо можливостей відновлення. Залізнична команда поруч. Тримаємо кулаки!", - додав голова філії "Укрзалізниці".

Його транспортували в лікарню Мечнікова в Дніпрі до профільних фахівців, щоб надати максимальну допомогу.

За його словами, цієї ночі, на іншій ділянці Донецької області травмовано складача поїздів. Чоловік отримав осколкове поранення голови.

"Гіркі новини в залізничній родині. Атаки цієї ночі на Донеччині принесли втрати: виконуючи роботу, загинули машиніст та помічник машиніста тепловоза", - повідомив Перцовський.

Удари Росії 13 липня

Російські військові сьогодні, 13 липня, знову завдають ударів по Сумах. В результаті сьогоднішніх ворожих атак частина міста лишилась без світла. Серед критично важливих об'єктів - три лікарні, які також лишились без електропостачання.

Водночас ворог дроном у Сумській області ворожий атакував цивільних, які пересувалися мотоблоком дорогою між громадами.

Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік, його брат отримав поранення.

Раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню. Поранено 13-річного хлопчика.

Ворог сьогодні також вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

Крім цього, росіяни вночі обстріляли Херсон. Двоє мирних жителів отримали поранення.

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