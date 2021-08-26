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Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ

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Четверг 26 августа 2021 02:58
Все гипотезы о происхождении коронавируса остаются в силе, - ВОЗ Фото: ВОЗ допускает лабораторное происхождение COVID-19 (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Всемирная организация здравоохранения заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе. Соответствующее заявление сделал Майкл Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Райан отметил, что китайские ученые заявили, что проводят собственные исследования происхождения COVID-19. По его словам, в ВОЗ "с нетерпением ждут новостей от китайских коллег о ходе этих исследований".

"Текущая ситуация такова, что все гипотезы о происхождении вируса все еще остаются в силе. Некоторые из них более вероятны, чем другие, учитывая текущий анализ, но все эти гипотезы требуют дальнейшего выяснения и дальнейшего исследования, и мы пойдем и посмотрим, куда все эти выводы приведут ВОЗ", - заявил он.

Напомним, Белый дом пока не будет комментировать содержание представленного президенту США Джо Байдену доклада американской разведки о происхождении коронавируса. В настоящий момент его рассекреченная версия еще находится на стадии подготовки.

В августе Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19.

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