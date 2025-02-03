Гинуть під час п'яних бійок: в одному з полків РФ зростає кількість вбитих і зниклих безвісти

У 70-му мотострілецькому полку РФ зростає кількість вбитих і зниклих безвісти військовослужбовців, які неофіційно виїжджають у Токмак і Мелітополь на "вихідні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Партизани з'ясували, що дехто з росіян гине під час п'яних бійок за жінок. Однак серед військових ходять чутки, що одного з солдатів убив місцевий житель, який ненавидить російські війська.

Також фіксуються випадки зникнення військовослужбовців, ймовірно, це пов'язано із дезертирством.

Через це командування полку посилило контроль за пересуванням особового складу. Тепер військові не можуть вільно залишати місце дислокації, а це своєю чергою знижує їхню можливість самостійно вирішувати свої бойові потреби.

"Ми закликаємо російських військових не чекати своєї черги стати жертвою злочинного командування. Звертайтеся до нас - ми допоможемо зберегти ваше життя", - пишуть в "АТЕШ".

Нагадаємо, за даними Генштабу, на фронті від початку доби відбулося 53 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.