Гигантская механическая рука: Тина Кароль удивила деталями нового концертного шоу (видео)

Тина Кароль выступила с новым концертным шоу в Витебске
Тина Кароль – самый нежный и умиляющий цветок украинской эстрады. Она покорила своих поклонников не огромными декольте и лишенными смысла песнями, а теплом, добротой, легкостью, талантом и изяществом. Все ее концертные шоу – концентрация грации и огромного таланта. В этот раз команда артистки, кажется, немного перестаралась, и включила в концертное шоу гигантскую механическую руку. Поклонники надеются, что такой элемент шоу и останется в Витебске, где проходил крайний концерт артистки.
Украинская артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись с крайнего концерта в Витебске. Одним из элементов шоу стала гигантская механическая рука, с которой певица взаимодействовала в течение шоу.
Несмотря на то, что одно из редких шоу артистки приходило в Витебске (Беларусь), артистка призналась, что пела "з Україною в серці".
Касаемо нового элемента шоу украинской певицы, поклонники стали шутить. Некоторых механическая рука напугала, однако практически все выразили мнение, что Тина Кароль – гордость не только на современной украинской сцене, но и на мировой эстраде.
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Напомним, ранее Тина Кароль призналась, где планирует купить дом - певице очень понравился уголок в украинских горах.