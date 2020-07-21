Гигантская механическая рука: Тина Кароль удивила деталями нового концертного шоу (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль выступила с новым концертным шоу в Витебске

Тина Кароль – самый нежный и умиляющий цветок украинской эстрады. Она покорила своих поклонников не огромными декольте и лишенными смысла песнями, а теплом, добротой, легкостью, талантом и изяществом. Все ее концертные шоу – концентрация грации и огромного таланта. В этот раз команда артистки, кажется, немного перестаралась, и включила в концертное шоу гигантскую механическую руку. Поклонники надеются, что такой элемент шоу и останется в Витебске, где проходил крайний концерт артистки.

Украинская артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram видеозапись с крайнего концерта в Витебске. Одним из элементов шоу стала гигантская механическая рука, с которой певица взаимодействовала в течение шоу.

Несмотря на то, что одно из редких шоу артистки приходило в Витебске (Беларусь), артистка призналась, что пела "з Україною в серці".

Касаемо нового элемента шоу украинской певицы, поклонники стали шутить. Некоторых механическая рука напугала, однако практически все выразили мнение, что Тина Кароль – гордость не только на современной украинской сцене, но и на мировой эстраде.

Окей, Гугл, где можно купить руку, на которой лежала Тина Кароль?

Это было обалденно. Привет из Беларуси.

Нереальное выступление. Гордость Украины.

Ну, понятно, чего ты горлопанишь, рука-то – жуть.

Гордість нашої неньки України. Дякую, Тіно.

Моя девочка. В самое сердце.

Лучшая.

Скриншоты комментариев

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, где планирует купить дом - певице очень понравился уголок в украинских горах.