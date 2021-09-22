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В Гидропарке Киева произошел пожар. Пожарные обнаружили тело

Автор: Сергей Пышкин

Около 16:02 ГСЧС получило сообщение о пожаре, возникшем на территории Гидропарка Киева. Пожарные обнаружили тело во время ликвидации огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По прибытию, пожарные установили, что произошло возгорание металлического вагончика. Во время тушения пожара, бойцы обнаружили тело человека", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в 16:36 огонь на территории Гидропарка удалось локализовать, а уже в 17:05 - его ликвидировали. К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти человека, тело которого обнаружили пожарники.

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