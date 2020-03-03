Гибралтар зафиксировал первый случай коронавируса

Гибралтар сегодня, 3 марта, зафиксировал первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что пациент вместе со своим партнером недавно вернулся из северной Италии через аэропорт Малага в Испании.

Супруги сейчас находятся на самоизоляции. Партнер пациента еще не чувствовал никаких симптомов коронавируса.

Напомним, сегодня коронавирус впервые был зафиксирован в Украине.

По данным Центра общественного здоровья, образцы первого зараженного коронавирусом в Черновцах отправили на подтверждение в Лондон. Кроме того, в ведомстве отметили, что мужчина возвращался из Италии через Румынию (в Румынию на самолете, а оттуда - на своем автомобиле). На границе он проходил температурный скрининг, но повышенной температуры у него не было.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявила, что введение ограничительных мер из-за коронавируса будет зависеть от динамики появления новых зараженных.