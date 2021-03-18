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Гибралтар первым в мире завершил COVID-вакцинацию

Автор: Роман Тверденко

Британская заморская территория Гибралтар завершила вакцинацию от коронавируса первой в мире. Там привили все взрослое население.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает The Telegraph.

Около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет получили обе дозы вакцины, которую доставляли из Великобритании. Общее население Гибралтара - 35 тысяч человек.

Рядом факторов, которые способствовали быстрейшей в мире вакцинации, стали малое количество жителей, небольшая территория и беспрерывная поставка вакцины из Британии.

Напомним, что среди лидеров вакцинации Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,4 миллиона - вторую.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 10 тысяч человек. Общее количество привитых - 81754 человека.

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