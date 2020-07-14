Гибель военного медика на Донбассе и усиление пандемии: новости за 13 июля

На Донбассе во время эвакуации тела погиб военный медик, в Луганской области ликвидировали лесной пожар, ВОЗ предупрелила об усилении пандемии. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 июля, - в материале РБК-Украина

На Донбассе во время обстрела погиб военный медик, еще двое получили ранения

На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб военный медик. Он пытался эвакуировать с поля боя тело погибшего сослуживца. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками, получив подтверждение режима "тишины", не успела дойти до тела павшего несколько метров. В это время оккупанты открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Вследствие военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один - получил боевое травмирование.

На Закарпатье почти полностью заполнены больницы второй и третьей очереди

Закарпатские больницы второй и третьей очереди на 90% загружены больными коронавирусом. Медики фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19 в области на протяжении последних трех недель. Об этом сообщили в Закарпатской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что сейчас областные больницы второй и третьей очереди больше всего нуждаются в кислородных концентраторах.

ВОЗ об ухудшении пандемии: мир не вернется к нормальной жизни в ближайшем будущем

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. За прошедшие сутки заразилось более 230 тысяч человек.

Об этом сообщил во время брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии.

В Луганской области ликвидировали лесной пожар

В Луганской области спасатели полностью ликвидировали лесной пожар. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, пожар в Новоайдаровском районе полностью потушен в 17:20 в понеде льник, 13 июля.

Напомним, лесной пожар в Луганской области произошел 6 июля, и охватил площадь около 5 тысяч гектаров. В результате происшествия погибли пять человек.

Убийство Шеремета: Дугарь разрешили снять электронный браслет

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Яне Дугарь разрешили снять электронный браслет. Об этом сообщил в Facebook один из ее поручителей Руслан Горовый.

Так, свои решением суд снял с Дугарь территориальные ограничения. По словам ее адвокатов, решение вступило в законную силу с момента оглашения.

Дуда выиграл выборы в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда, по данным 99,97% голосования, выиграл второй тур президентских выборов. Он останется на посту на второй срок. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщается, по данным 99,69% протоколов, Дуду поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковський, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей. Явка на выборах в воскресенье составила 68,12%. Это является рекордом для Польши.