Гибель украинца в Польше: подозреваемых в убийстве уволили из полиции

Глава полиции Вроцлава уволил двух офицеров, которые подозреваются в убийстве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. Всего по этому делу проходит пять польских правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нижнесилезской полиции .

Отмечается, что один из офицеров полиции был уволен 10 сентября, второй - 24 сентября. Дисциплинарное производство по этому делу возбуждено против пяти правоохранителей. Еще по одному из них решается вопрос об увольнении, двое были отстранены от службы.

В полиции отметили, что независимо от принятых дисциплинарных решений по офицерам, прокуратура продолжает расследовать гибель Никифоренко.