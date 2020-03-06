Гибель троих детей в пожаре под Черниговом квалифицировали как умышленное убийство

Полиция выясняет обстоятельства гибели женщины и ее малолетних детей во время пожара в Черновицкой области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

По факту гибели четверых человек следователи начали уголовное производство по правовой квалификации части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Утром 5 марта в Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области поступило сообщение от жительницы села Ленковцы Кельменецкого района о пожаре в доме соседей. На месте происшествия правоохранители установили, что во время пожара в доме погибла 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей в возрасте 3, 6 и 7 лет", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце февраля произошел пожар в частном доме в Волынской области. Тогда погибли двое детей 2014 и 2017 года рождения.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на улице Набережно-Корчеватской в результате пожара в люке теплотрассы погибли трое людей. Причиной пожара стал загоревшийся мусор.

Кроме этого сообщалось, что днями в Одессе произошел пожар в жилом многоэтажном доме. В результате возгорания эвакуировали более 40 человек. При этом одна женщина пострадала.