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Гибель судьи Печерского суда квалифицировали как умышленное убийство

Автор: Александр Белоус

По факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева отрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины - "умышленное убийство". Процессуальное руководство проводит Киевская областная прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погребы Броварского района Киевской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и назначен комплекс экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве проводится следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в с. Погребы (Броварской район) найден мертвым судья Виталий Писанец. Дело ведет Государственное бюро расследований.

Напомним, именно судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец продлевал арест подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Печерский райсуд