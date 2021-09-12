Гибель судьи Печерского суда квалифицировали как умышленное убийство

По факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева отрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины - "умышленное убийство". Процессуальное руководство проводит Киевская областная прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погребы Броварского района Киевской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и назначен комплекс экспертиз. Досудебное расследование в уголовном производстве проводится следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве.

"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", - говорится в сообщении.