ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гибель ребенка на Донбассе: ОБСЕ побывала на месте происшествия

Новина українською → Донбасс, Пятница 09 апреля 2021 07:27
Гибель ребенка на Донбассе: ОБСЕ побывала на месте происшествия Фото: ОБСЕ в Украине( twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Наблюдатели ОБСЕ продолжают уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика на Донбассе в неподконтрольном правительству населенном пункте Александровское. Как известно, РФ обвинила Украину в обстрелах и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность к гибели ребенка.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 8 апреля.

В ОБСЕ рассказали, что им удалось пообщаться с родными ребенка. Также наблюдатели побывали на месте происшествия.

В Енакиево родители ребенка предоставили наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной
травмы и множественных осколочных ранений.

В этот же день представители миссии побывали в доме на северной окраине Александровского, в котором мальчик был в гостях на момент своей гибели.

В ОБСЕ отмечают, что зафиксировали многочисленные отверстия шириной от 2 мм до 7 смна главных воротах, в деревянном сарае, в 2 металлических баках для воды, в деревянном заборе вокруг сада.

Отверстия обнаружили и в двух юго-западных стенах дома, в южной стене и входной металлической двери.

Наблюдатели также увидели, что 3 стекла окна в юго-западной стене дома были
разбиты. Внутри дома они видели отверстие в потолке кухни и еще
2 отверстия в гостиной, в юго-западной части дома.

"Установить боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков", - говорится в сообщении.

Также наблюдатели ОБСЕ пообщались с бабушкой мальчика, которая также получила ранение.

"Наблюдатели видели порез и синяк за ее ухом, по полученной информации, от попадания стекла из разбившегося окна", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, в ОБСЕ рассказали подробности гибели ребенка. Об этом рассказала бабушка мальчика по телефону.

Ранее сообщалось, что названа украинская версия гибели ребенка на оккупированном Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс
NEWS
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
Регионы локдауна. Как ужесточают карантин в областях Украины
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину