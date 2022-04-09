Гибель литовского режиссера в Мариуполе. Денисова рассказала подробности трагедии

По ее словам, мужчина попал в плен к российским военным. Его впоследствии расстреляли, а тело выбросили прямо на улицу. Убитого режиссера забрала его жена и вывезла в Литву.

"Настоящая причина гибели режиссера ранее не озвучивалась ради ее безопасности", - говорится в сообщении.

Также в Мариуполе погиб журналист, писатель, волонтер, член Национального союза журналистов Украины и Национального союза писателей Украины Евгений Баль. Мужчине было 78 лет. Оккупанты захватили его 18 марта в собственном доме в Мелекино под Мариуполем.

Причиной ареста были "компрометирующие" фото с украинскими военными. Журналиста три дня держали в плену, били, а потом отпустили. Мужчина умер 2 апреля из-за жестких побоев.

"Убийства и пытки журналистов является грубым нарушением Гаагских конвенции и декларации, Женевской конвенции о защите жертв войны и Дополнительных протоколов к ней и Конвенции о законах и обычаях суходольной войны, которые устанавливают гарантии безопасности для журналистов", - говорится в сообщении.