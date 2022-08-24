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Гибель гауляйтера в Запорожской области: появились видео и подробности

Фото: появилось видео подрыва авто гауляйтера Ивана Сушко (иллюстрация/pixabay com)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко, который погиб. Появилось видео с места подрыва авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Известия.

Журналисты показали видео с камеры наблюдения, куда попал момент подрыва автомобиля Сушко.

При этом, как пишет RT, погибший гауляйтер при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приемной дочерью. Ребенок выжил.

Как сообщалось, в среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушко. В результате он погиб.

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Запорожская область