Гибель гауляйтера в Запорожской области: появились видео и подробности

В среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко, который погиб. Появилось видео с места подрыва авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Известия.
Журналисты показали видео с камеры наблюдения, куда попал момент подрыва автомобиля Сушко.
При этом, как пишет RT, погибший гауляйтер при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приемной дочерью. Ребенок выжил.
Как сообщалось, в среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловки Ивана Сушко. В результате он погиб.
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