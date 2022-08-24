Гибель гауляйтера в Запорожской области: появились видео и подробности

В среду, 24 августа, в Запорожской области подорвали автомобиль гауляйтера поселка Михайловка Ивана Сушко, который погиб. Появилось видео с места подрыва авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Известия.

Журналисты показали видео с камеры наблюдения, куда попал момент подрыва автомобиля Сушко. При этом, как пишет RT, погибший гауляйтер при подрыве автомобиля, в момент взрыва был вместе с приемной дочерью. Ребенок выжил.