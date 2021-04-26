Гибель четырех человек под Одессой квалифицировали как несчастный случай

Полиция квалифицировала гибель четырех человек в колодце под Одессой как несчастный случай. Следственные действия продолжаются.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области .

Сообщается, что тела трех мужчин и женщины обнаружили вчера в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Личности погибших установлены - это местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.