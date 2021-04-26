Гибель четырех человек под Одессой квалифицировали как несчастный случай

Полиция квалифицировала гибель четырех человек в колодце под Одессой как несчастный случай. Следственные действия продолжаются.
Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.
Сообщается, что тела трех мужчин и женщины обнаружили вчера в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Личности погибших установлены - это местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.
"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что, по предварительной информации, следов насильственной смерти на телах погибших нет. Предполагается, что они могли упасть в колодец и погибнуть.
До этого сообщалось, что в ночь на 25 апреля в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Водители погибли на месте происшествия, еще один пострадавший госпитализирован с травмами. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что один из грузовиков выехал на встречную полосу.