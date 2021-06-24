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В ГФС рассказали, продукция какой компаний доминирует на "черном" рынке табачных изделий

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Киев, Четверг 24 июня 2021 13:21
В ГФС рассказали, продукция какой компаний доминирует на "черном" рынке табачных изделий Фото: в ГФС рассказали, продукция какой компаний доминирует на "черном" рынке табачных изделий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Примерно 50% всех нелегальных сигарет в Украине - ТМ Compliment. Это продукция Львовской табачной фабрики.

Об этом рассказали в Государственной фискальной службе Украины, передает "Обозреватель".

Сообщается, что купить их сигареты по цене почти в два раза ниже, чем в магазинах, можно в интернете.

В то же время, сам владелец фабрики Григорий Козловский, несмотря на уже не первое обвинение в контрафакте, утверждает, что работает по правилам и платит все налоги. Он является депутатом львовской мэрии.

Как известно, производство компании включает в себя непосредственно ЛТФ, а также Винниковскую табачную фабрику и ООО "Марвелл Интернешнл Табакко Групп".

По данным "Обозревателя", компания якобы часто не покупает акцизные марки, выдавая сигареты за сигариллы, экономя на акцизе, а также маркируя сигареты под "дьюти-фри", хотя продукция, в основном, продается на улице и в интернете.

Напомним, с начала года Государственная фискальная служба конфисковала контрафактных сигарет на 434 млн гривен и закрыла 10 нелегальных производств табачных изделий.

Общие потери Украины от контрафактных сигарет составляют около 12 млрд гривен ежегодно. По данным Kantar, такого показателя в истории Украины еще не было. Даже в период президентства Виктора Януковича "тень" составляла всего 9,2%.

В среднем без уплаты акцизов в стране продают 6,5 млрд сигарет (это 325 млн пачек). Даже по самым скромным подсчетам, государственная казна теряет 12 млрд грн ежегодно. И с ростом акцизов эта цифра увеличивается.

По данным "Филип Моррис Украина", рост контрафакта связан с тем, что акцизы на табачные изделия растут быстрее, чем доходы населения.

Транснациональные производители обеспокоены тем, что доля нелегальной продажи табачных изделий в Украине растет, что снижает долю легальной табачной продукции, а также отчисления в госбюджет страны.

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